Το ενδυματολογικό στυλ και την έντονη κινητικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε με το γνωστό του χιούμορ ο Λάκης Γαβαλάς, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Ο γνωστός σχεδιαστής επεσήμανε ότι οι εκρηκτικές αντιδράσεις του υπουργού Υγείας αδικούν την εικόνα των ρούχων του, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως διαθέτει αίσθηση του χιούμορ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν φώναζε τόσο, θα μπορούσε να αξιολογήσει καλύτερα το ντύσιμό του, εξηγώντας πως οι απότομες κινήσεις του έχουν ως αποτέλεσμα να στραβώνουν το σακάκι και η γραβάτα του. Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς εκτίμησε πως η ένταση του υπουργού ξεπερνά ακόμη και εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Αν ο Άδωνις στεκόταν ίσιος και δεν φώναζε να στραβώνει η γραβάτα και το σακάκι του, θα έλεγα τι μου αρέσει στο στυλ του. Άδωνι στραβώνεις πολύ με αυτά που κάνεις και χτυπιέσαι. Είσαι χειρότερος από την Κωνσταντοπούλου. Ο Δένδιας και ο Κικίλιας είναι πολύ elegant.

Θέλω να κάνω στον Άδωνι δώρο ένα μπικίνι αποτρίχωσης. Ο Άδωνις έχει πολύ χιούμορ. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη και μου είπε πως το κάνει Παρασκευή για να μην έχει μετά Βουλή» ανέφερε ο Λάκης Γαβαλά.

Ο Λάκης Γαβαλάς στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν υπήρξε διαπληκτισμός με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Πότε έγινε διαπληκτισμός με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου; Δεν έχω κανένα κίνητρο για να μαλώσω με κανέναν από αυτούς. Όλοι με σέβονται και τους ευχαριστώ σαν μεγαλύτερο σε ηλικία. Έχουμε σύμπνοια μεταξύ μας. Δεν ξέρω ποιος έβαλε ότι υπήρξε διαπληκτισμός με την Ηλιάνα. Είναι κουλό. Η Ηλιάνα είναι σε μία φάση, που θέλει να φτιάξει τη ζωή της με τον να παντρευτεί με τον σύντροφό της. Δεν είναι ωραίο να λέμε για κόντρες».

Για το κεφάλαιο Βίκυ Καγιά: «Μία μερίδα ανθρώπων βγάζουν αντίδραση, μία κακία. Σαφώς η Καγιά ήταν ένα άτομο, που έδωσε στίγμα μετά από τόσο καιρό που ήταν στο GNTM. Έχει πει ότι θέλει να απέχει από την τηλεόραση. Nα σεβαστούν αυτό και να πάψουν να διαιωνίζουν αυτό το πράγμα, είτε είναι στο GNTM είτε σε κάποιο άλλο».

govastiletto.gr -Λάκης Γαβαλάς: «Αδειάζει» την Άννα Βίσση – «Μου είπε “Εσύ με κάνεις παρέα για να γίνεις διάσημος”»