Στο επίκεντρο παραμένει η Ιωάννα Τούνη , καθώς λίγες ημέρες μετά την οριστική δικαίωσή της στην υπόθεση revenge porn, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη σύλληψη. Η influencer συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων, τον οποίο η ίδια κατέγραψε και δημοσιοποίησε σε βραδινή της έξοδο. Το γεγονός προκάλεσε νέο γύρο συζητήσεων, με τον Λάκη Γαβαλά να τοποθετείται δημόσια για τις εξελίξεις.

Τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς για την Ιωάννα Τούνη

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Λάκης Γαβαλάς φαίνεται να βρίσκεται στα παρασκήνια του Just the 2 of Us και να παραχωρεί δηλώσεις στις διαδικτυακές εκπομπές. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο απόσπασμα ακούγεται να σχολιάζει τόσο το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη μετά την δικαίωσή της πήγε να γιορτάσει στα μπουζούκια όσο και για τα ρούχα που επέλεξε να φορέσει.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής μόδας ακούγεται να λέει: «Δεν πας σε ένα πόστο γεμάτο κόσμο για να διασκεδάσεις με λίγο έτσι ένα ρουχαλάκι των μπουζουκιών. Θα μπορούσε να το αποφύγει. Ούτε να δώσει πρόκληση σε κάποιον, γιατί τα πράγματα είναι ευαίσθητα. Και η μαγκιά του άντρα είναι η τάδε, και η ευαισθησία της γυναίκας είναι η τάδε».

