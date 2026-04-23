Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, ο Λάκης Γαβαλάς ανοίγει την καρδιά του για το παρελθόν και το μέλλον του. Ο γνωστός σχεδιαστής θυμάται με νοσταλγία τις ένδοξες εποχές των πάρτι στη Μύκονο, ενώ μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την τωρινή οικονομική του κατάσταση και την επικείμενη συνταξιοδότησή του, η οποία, όπως αποκάλυψε, βρίσκεται προ των πυλών.

Τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς στη συνέντευξή του για τα πάρτι που διοργάνωνε στη Μύκονο;

Αναφερόμενος στα «ένδοξα», όπως χαρακτήρισε χρόνια της δραστηριοποίησής του στη Μύκονο, είπε: «Όταν πήγα στη φημισμένη Μύκονο, δεν πήγα για να κάνω πάρτι. Έκανα ένα καλόγουστο σπίτι με μικρά κυκλαδίτικα παράθυρα, την πισίνα που “έμπαινε” στα δωμάτια, και τις κολόνες που αγκάλιαζαν το σπίτι. Άρα έκανα ένα σπίτι εμπνευσμένο από τη Δήλο και τη Βενετία. Για να βάλω μικρές πέτρες γύρω γύρω, έφερα έναν ειδικό Ροδίτη και πήρα άδεια από την τότε υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη ότι μπορούσα να μεταφέρω αυτές τις πέτρες από τη Ρόδο. Ήμουν παντοκράτωρ τότε, είχα 80 διεθνείς οίκους μόδας και brands που εισήγαγα, είχα τρία καταστήματα στη Μύκονο, ένα multi-culti που πρωτοέφερα οίκους όπως Dior, Valentino, Fendi, είχα το ελληνικό Lak, πιο οικονομικό, για τη νεολαία και ένα στο αεροδρόμιο με είδη σπιτιού για βίλες. Θυμάμαι ότι είχα επιπλώσει τότε – δωρεάν – το γραφείο του διευθυντή του αεροδρομίου Μυκόνου και είχα φτιάξει τη VIP αίθουσα αναμονής με πανάκριβα ιταλικά έπιπλα. Εκεί πέρασε αρκετές ώρες ο Ράιαν Ο’Νιλ με τη Φάρα Φόσετ φεύγοντας από τη Μύκονο».

«Τα πάρτι ξεκίνησαν για να ευχαριστήσω καλεσμένους και συνεργάτες μου, αργότερα γιγαντώθηκαν. Έκανα πάρτι και στο σπίτι της Κηφισιάς, αλλά στη Μύκονο, όπου κατέβαζα είκοσι φορτηγά με φαγητά, έπιπλα, έφερνα τον Ντέιβιντ Μοράλες και τον Τσιλιχρήστο να παίξουν μουσική – ο Μοράλες μετά πήγαινε στο Cavo Paradiso να παίξει. Εγώ ήμουν τότε ο Scorpios και το Alemagou! Δεν έπινα τίποτα, όταν κουραζόμουν, κατά τις 3.00 το ξημέρωμα πήγαινα για έναν τρίωρο ύπνο και όταν ξύπναγα στις 6.00 το πρωί, έτρωγα με τους 20 στενούς μου φίλους ένα τσουκάλι σούπα που είχα προνοήσει και ζητήσει από τους μάγειρές μου να ετοιμάσουν», εξομολογήθηκε ακόμα ο Λάκης Γαβαλάς.

Η συνταξιοδότηση και το ποσό που θα λαμβάνει

Δεδομένης της οικονομικής του ευχέρειας, θα περίμενε κανείς πως ο Λάκης Γαβαλάς θα λάμβανε ένα μεγάλο ποσό κατά την συνταξιοδότησή του, αλλά αυτό δεν αποτελεί την αλήθεια. Ο ίδιος αποκάλυψε το πόσο έκπληκτος ήταν όταν ενημερώθηκε για το ποσό που θα λαμβάνει. «Τώρα κάνω τα χαρτιά μου για να πάρω σύνταξη. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, μαζεύει τα χαρτιά μου για να πάρω 850 ευρώ. Όταν μου το είπε τη ρώτησα “την ημέρα;” και εκείνη μου απάντησε “το τρίμηνο”» είπε χαρακτηριστικά.

