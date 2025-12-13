Θέση για τη λήξη της συνεργασίας μεταξύ Πηνελόπης Αναστασοπούλου και Έλενας Χριστοπούλου πήρε ο Λάκης Γαβαλάς, υπογραμμίζοντας πως τέτοια φαινόμενα είναι αναμενόμενα στον επαγγελματικό χώρο. Μιλώντας στην κάμερα του Mega, ο σχεδιαστής ζήτησε να μη γίνονται αυθαίρετες συνδέσεις με την υπόθεση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, ενώ αποθέωσε και τις δύο γυναίκες. Χαρακτήρισε τη Χριστοπούλου «ντάνα» και την Ηλιάνα «κορίτσαρο με ορθό λόγο», τονίζοντας πως ο χώρος του θεάματος τις έχει ανάγκη.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συμβαίνουν αυτά στις συνεργασίες. Ας μη συνδέουμε τα πράγματα, γιατί ξέρω ότι μπορεί ο κόσμος να πιστεύει ότι επειδή έχει γίνει κάτι άλλο με την Ηλιάνα … Γιατί ακόμα κι εκεί δεν ξέρουμε πώς, τι» και πρόσθεσε: «Η Έλενα Χριστοπούλου είναι μία ντάνα! Η Ηλιάνα είναι ένας κορίτσαρος, φοβερός! Έχει ορθό λόγο, είναι πολύ elegant κορίτσι. Τις χρειάζεται το θέαμα και ο κόσμος».

Μια νέα πληροφορία για τις σχέσεις ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Πηνελόπη Αναστασοπούλου είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα”. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου, η επαγγελματική συνεργασία των δύο γυναικών αποτελεί πλέον παρελθόν, ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου προχώρησε σε unfollow κινήσεις που προκάλεσαν συζητήσεις.

Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε unfollow τόσο την Έλενα Χριστοπούλου όσο και τη Σοφία Μουτίδου, με την οποία η Χριστοπούλου είναι συμπαρουσιάστρια. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη ότι η απομάκρυνση δεν περιορίστηκε στο επαγγελματικό κομμάτι.

Τι απάντησε η Έλενα Χριστοπούλου

Όπως αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου, επικοινώνησε η ίδια με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία ξεκαθάρισε ότι, παρά τη διακοπή της συνεργασίας με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές. Μάλιστα, για το θέμα των unfollow δήλωσε πως δεν το γνώριζε.

govastiletto.gr -Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Διέκοψε την συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου – Έκαναν unfollow η μία την άλλη