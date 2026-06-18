Καλεσμένος στο Πρωινό του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη 18 Ιουνίου ο Λάκης Γαβαλάς για να σχολιάσει τις εμφανίσεις των επωνύμων στα MAD Video Music Awards 2026.

Ο γνωστός σχεδιαστής και fashion expert δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη του για τις στυλιστικές επιλογές γνωστών παρουσιαστριών, ηθοποιών και τραγουδιστών.

Αναφερόμενος στην εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε τη διαφωνία του με την επιλογή του φορέματος, σημειώνοντας πως η μόδα επιβάλλει μέτρο στην αποκάλυψη του σώματος. Μάλιστα παρομοίασε το συγκεκριμένο look με κινηματογραφικές εμφανίσεις άλλων εποχών, τονίζοντας πως δεν θεωρεί ότι κολάκευε την παρουσιάστρια όσο θα μπορούσε.

Να σημειώσουμε εδώ πως η λαμπερή δημιουργία της παρουσιάστριας του Happy Day ήταν της σχεδιάστριας, Τάνιας Χριστοφοράτου.

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετικός εμφανίστηκε για τη Μαρία Σολομού, την οποία χαρακτήρισε «πικάντικο κορίτσι», επισημαίνοντας πως η προσωπικότητα και το στυλ της ταιριάζουν με τις πιο τολμηρές επιλογές.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της συνέντευξης ήταν τα σχόλια για τη Χριστίνα Μπόμπα.

Ο γνωστός σχεδιαστής χαρακτήρισε την Influencer και σύζυγο του Σάκη Τανιμανίδη κομψή και αριστοκρατική γυναίκα, ωστόσο εκτίμησε πως οι υπερβολικές εμφανίσεις και τα εντυπωσιακά looks δεν ταιριάζουν πάντα με την εικόνα της.

Μάλιστα σχολίασε πως τα πλούσια μαλλιά της αποτελούν από μόνα τους ένα ισχυρό στοιχείο της εμφάνισής της και δεν χρειάζονται επιπλέον υπερβολές στο ντύσιμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αναφορές του στην Κόνι Μεταξά.

Ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ότι του αρέσουν ιδιαίτερα τα μαύρα μαλλιά της, ενώ εξήγησε πως η εμφάνισή της πέτυχε την ισορροπία που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητη στη μόδα: να αναδεικνύεις ένα στοιχείο χωρίς υπερβολές.

Όταν η συζήτηση έφτασε στον Αντώνη Ρέμο, ο τόνος άλλαξε εντελώς.

Ο Λάκης Γαβαλάς απέφυγε να σχολιάσει το ντύσιμο του δημοφιλούς τραγουδιστή και προτίμησε να μιλήσει για τη συνολική του παρουσία, χαρακτηρίζοντάς τον «παγκόσμιο φαινόμενο».

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr -MAD VMA 2026: Οι εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί