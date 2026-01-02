Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας γιόρτασε την αρχή του νέου έτους με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μοιράζοντας ευχές για το 2026 στους διαδικτυακούς του φίλους.

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, ο Λάκης Γαβαλάς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει γυμνός μπροστά σε καθρέφτη, καλύπτοντας με ένα καπέλο ένα μέρος του σώματός του.

Μαζί με τη φωτογραφία, έστειλε χιουμοριστικές ευχές για το νέο έτος, γράφοντας: «Καλημέρα φίλοι μου! Σας εύχομαι ένα 2026 γεμάτο χαρά, αισιοδοξία, υπευθυνότητα, λάμψη, βοήθεια προς τους άλλους, καλοσύνη, συνεργασία, γενναιοδωρία και αναζωογόνηση. Αν το νέο έτος τα καταφέρει όλα αυτά – ή έστω τα περισσότερα – τότε εγώ θα του βγάλω το καπέλο».

