Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», στην πρόταση που δέχτηκε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να οργανώσει και να παρουσιάσει την αλλαγή του χρόνου αλλά και την απόσυρσή του από αυτή τη διαδικασία.

«Να μην ξεχάσω να σας πω ότι φέτος, επειδή πέρσι δεν πρόλαβα τέλος πάντων, συνεννοήθηκα πολύ νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Δούκα, να παρουσιάσω εγώ και να οργανώσω τη βραδιά Πρωτοχρονιάς και να περάσουμε μαζί το ’27», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Καθίστε, δεν τελείωσα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για το τι έγινε, πώς τελικά. Αλλά τελικά τη βραδιά δεν θα δείτε εμένα, θα δείτε από τον ΣΚΑΪ, με πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Τους χαίρομαι και τους αγαπώ και εκτιμώ πάντα τους καλλιτέχνες. Αυτό είναι δεδομένο».

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε και στη δύσκολη θέση στην οποία, όπως εκτίμησε, έχει βρεθεί ο Χάρης Δούκας, καθώς η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση πρόκειται να μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

«Επειδή βλέπω ότι αντιμετωπίζει μια δυσκολία ο δήμαρχος, όταν είπε ότι συνεννοηθήκαμε, γιατί ο σταθμός… και θα προβληθεί και από την ΕΡΤ και καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ξέρω πότε τσουγκρίζουμε μαζί τα ποτήρια και πότε καθόμαστε να μιλήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας. Ξεχωρίζω τα γεγονότα», σημείωσε.

«Εγώ θα φτιάξω την Αθήνα πώς ήταν, πώς έγινε με τα χρόνια, με χορό, με γραφικά, με τέτοια», ανέφερε, ο Λάκης Λαζόπουλος, περιγράφοντας την ιδέα που είχε για την εκδήλωση.

«Επειδή νιώθω, επειδή προσπάθησε πραγματικά ο δήμαρχος και δεν μου έχει απαντήσει, αλλά το καταλαβαίνω τι περνάει και τον φέρνω σε δύσκολη θέση, προκειμένου να γίνει και να περάσει άνετα και να μην υπάρχει τίποτα, αποσύρω τον εαυτό μου από εκεί. Δεν θα διαταράξω τον προγραμματισμό και απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου. Ο χρόνος θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς, είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι», κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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