Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει το χάρισμα του αυτοσαρκασμού, που λίγοι άνθρωποι διαθέτουν. Έτσι, ο ηθοποιός και δημιουργός ανέβασε μια φωτογραφία από γνωστή παραλία της Πάρου, στην οποία ποζάρει με τον Πάνο Βλάχο.

Όμως, το ενδιαφέρον δεν βρισκόταν εκεί. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται κάθε χρόνο στο σπίτι του στην Πάρο τη μισή ελληνική σόουμπιζ.

Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον με την πρώτη ματιά είναι το γυμνασμένο σώμα του Λάκη Λαζόπουλου, σε αντιδιαστολή με τον «αφρατούλη» Πάνο Βλάχο.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνόδευσε την (πειραγμένη) φωτογραφία με ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τον συνάδελφό του.

«Πάνο μου, σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδός σου, η «ταχεία σωματική επέμβαση» απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος! Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!! Και Πάνο δεν μου χρωστάς έναν Αύγουστο! Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους!

Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπάρου».

Δείτε την ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lakis Lazopoulos (@lakislazopoulos_official)

govastiletto.gr – Λάκης Λαζόπουλος για Πάρο: «Οδεύουμε προς τη Μυκονοποίηση»