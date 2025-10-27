Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Λίγο πριν την πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο Mega, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε στην εκπομπή Buongiorno με τον Χρήστο Λυσσέα, κάνοντας αιχμηρές δηλώσεις για την πολιτική σκηνή.

«Δεν ετοιμάζω τίποτα εγώ. Όλα τα ετοιμάζει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση — αυτή που παριστάνει την αντιπολίτευση και αυτή που παριστάνει την κυβέρνηση — τα ετοιμάζουν αυτοί όλοι και εγώ τα βρίσκω έτοιμα», είπε, σημειώνοντας ότι η κοινωνία εισέρχεται σε «μια περίοδο πολύ ραγδαίων αλλαγών».

Ο Λαζόπουλος πρόσθεσε ότι ο κόσμος νιώθει πως υπάρχουν δύο πραγματικότητες: «Ο κόσμος των πολιτικών, των δικαστών, των τραπεζικών και των αστυνομικών, που έχουν ξεχωριστή Δικαιοσύνη — ΕΔΕ οι μεν, ασυλία οι δε — αφήνουν όλη την κοινωνία έξω και τη δείχνουν με το δάχτυλο».

«Ο πολίτης δεν σκέφτεται μόνος του τη μίζα, ο πολιτικός του τη βάζει. Το ότι υπάρχει εκτροφείο καγκουρό στην Πίνδο είναι λόγος να σταματήσει να λειτουργεί, ποιος το έβγαλε, πού είναι αυτοί;» τόνισε ο παρουσιαστής, εκφράζοντας την κριτική του για τα δημόσια πρόσωπα και τις δομές ελέγχου.