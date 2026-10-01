Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της υποδέχτηκαν, την Πέμπτη 1/10, στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» τον Λάκη Λαζόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας πως του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν αντιλήφθηκαν αμέσως πως επρόκειτο για τον γνωστό τραγουδιστή.

«Υπάρχει παραϊατρεία, παραοικονομία και παρακράτος. Αυτά κυβερνάνε. Τον ήξερα τον Γιώργο. Ξαφνιάστηκα, όπως νομίζω ξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που συζητάνε, τι κάνει. Δεν με αφορά καθόλου. Ο θάνατός του έρχεται από μία ιατρική πράξη. Δηλαδή, όπως και να έχει πάει ο Γιώργος, ο γιατρός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό ότι τον είχανε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Ούτε απινιδωτές δεν υπήρχαν. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Αφήσαν τους απινιδωτές χωρίς μπαταρία. Δηλαδή τι κατάστημα ήταν αυτό; Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Καταρχήν ιατρείο που πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο και δεν έχει απ’ έξω ιατρείο. Δεν θα έπρεπε να έχει μια ταμπέλα;

Και το γεγονός ότι δεν τον είδαν και δεν έδωσαν το όνομα αυτουνού που έφυγε και δεν έλεγαν αυτός που είναι και θα μπορούσαν να πάνε στον Ευαγγελισμό ένα λεπτό. Και άσχετα αν δεν είναι, έτσι κι αλλιώς ο Ευαγγελισμός λειτουργεί για το Μαξίμου είναι σε διαρκή εφημερία. Έχουν φτιάξει τις σουίτες απάνω για να μπορούν να πηγαίνουν οι δικοί τους. Τα μαθαίνω από μέσα αυτά. Και μου κάνει εντύπωση που οι διασώστες δεν είδαν ότι είναι ο Μαζωνάκης, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν αναγνωρίζεται.

Επειδή αυτοί δεν δίνουν το όνομα, περιέργως και οι διασώστες δεν κοιτάνε. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά λέω. Μου φαίνεται παράξενο ότι για δύο ώρες πεθαίνει ένας 15:20 και ανακοινώνεται ο θάνατος 17:20. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί έκαναν τηλέφωνα όλη μέρα παντού και με μυστικά τηλέφωνα για να συνεννοηθούν πώς θα διαχειριστούν το θέμα. Γιατί αυτά τα ιατρεία δουλεύουν με πολιτικούς από πίσω. Για να μπορούν να δουλεύουν.

Δεν νομίζω ότι ήταν και σωστό αυτό που έκανε (ο Άδωνις Γεωργιάδης), που πήγε στην κηδεία του. Δε μπορώ να το πω κιόλας. Δεν μου αρέσει η λέξη κηδεία. Ψάχνω να βρω μια άλλη λέξη και δεν μπορώ να τη βρω. Τι συγγνώμη; Τι συγγνώμη ζητάς; Συγγνώμη για τα κενά του κράτους; Μια μέρα να είχες καθίσει θα τα είχες τελειώσει. Αλλά έχεις καθίσει μία φορά στο γραφείο; Όλη μέρα στην τηλεόραση. Τι είναι αυτό; Είναι κράτος αυτό;

Οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τους βουλευτές. Ποιοι είναι οι βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας; Οι δημοσιογράφοι. Σε συγκεκριμένα κανάλια. Ωραία. Οι βουλευτές δεν κάνουν δουλειά και παλεύει και ο Άδωνις να εκπροσωπήσει το κράτος. Αλλά ο Άδωνις μόνο. Είναι σαν σποραδική μονοκρατορία. Έρχεται ένας, μονοπωλεί τα πρωινά, ένας μονοπωλεί τα απογευματινά και βγαίνει και ο άρχοντας στο τέλος και λέει θα τους κρίνω εγώ. Σώπα ρε μεγάλε. Και εμείς δηλαδή που τους βλέπουμε τι θα κάνουμε; Θα τους τρώμε; Και θα ακούμε αυτό τώρα που λες συνέχεια, ότι σας παρακαλούμε είναι σε διαδικασία δικαιοσύνης. Τι σημαίνει ότι είναι σε διαδικασία δικαιοσύνης; Ότι τι δηλαδή; Ότι όταν γίνεται η δικαιοσύνη το βουλώνουμε και κρατάει μια δίκη δέκα χρόνια και κάθεται ο άλλος δέκα χρόνια και δεν μιλάει;» τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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