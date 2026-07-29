Ο Λάκης Λαζόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια για τις αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, συντελούνται στην Πάρο, δημοσιεύοντας μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το νησί, εξέφρασε την ανησυχία του για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του, υποστηρίζοντας πως η αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη οδηγεί σταδιακά την Πάρο προς τη λεγόμενη «Μυκονοποίηση».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο «Κίνημα της Πετσέτας», σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι είχαν εδώ και καιρό επισημάνει τους κινδύνους που, κατά την άποψή τους, προκαλεί η ανεξέλεγκτη αξιοποίηση των παραλιών και η υπερβολική τουριστική εκμετάλλευση.

Στην ανάρτησή του γράφει:

Κυριακή βράδυ συζηταμε εδώ με ανθρώπους που άλλοι μένουν , άλλοι διαμένουν και άλλοι πρωτάρηδες εδώ στην Πάρο. Μπραβο λένε που έχετε τόσο κόσμο ,δουλεύουν όλα τα μαγαζιά ,έχετε βελτιώσει πολύ το φαγητό ,τις όψεις των μαγαζιών,έχετε φροντίσει την εικόνα!

Αυτη η Παρος ομως βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωση της ,σε όχι πολλά χρόνια από τώρα.

Έχουν αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες ακριβώς για να δείξουν στους κατοίκους που περυσι ξεκίνησαν το κίνημα της πετσετας ,ότι στην χώρα αυτή ισχύει ο νόμος του ισχυρού και κυρίως του κολλητού της κυβέρνησης και των νόμων που σαν πλαστελίνες παίρνουν το σχήμα που γουστάρει η εξουσία .

Δεν χρειάζεται να ξερει κανείς ποιος είναι αυτός που έχει το θάρρος να απλώνει ξαπλώστρες στην ΤΡΥΠΗΤΗ .

Εκεί που έφτασαν οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν.

Ούτε πως τακτοποιούνται με αποφάσεις του ΣτΕ να ξεκινήσουν να χτίζονται τέρατα πάνω στα βουνά ,

πάνω στις κορφές ,σε όσες κορφές απέμειναν ακόμα χωρίς τις ανεμογεννήτριες που κατάφεραν όλες μαζί να ακριβύνουν το ρεύμα .

Το ξενοδοχείο αυτό το οποίο έχει 3 οικόπεδα όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα βρίσκεται πάνω από τις κολυμπήθρες και η επιβάρυνση στην κυκλοφορία και μόνο θα φέρει αδιανόητη συμφόρηση στο μισό τμήμα της πάρου που αν προστεθεί στην ήδη βεβαρημένη κίνηση λόγω της προσέλευσης των πολλών πλοίων και λόγω της επέκτασης του αεροδρομίου που θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια ,μπήγονται βαθειά τα θεμέλια της Μύκονοποίησης της Πάρου και της διάλυσης της μαγείας της Νάουσας ,η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα παζάρι βοης τα τελευταία χρόνια της δόξας της !Με ασυγκράτητους ρυθμούς οδηγούμαστε στην απαξίωση της ομορφιάς και της ανάπτυξης που είναι ωραία και θεμιτά και που τα αξίζει το νησί αυτό.

Αλλα αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου!

Τρέχουν τόσο πολύ και πολλοί να αρπάξουν ,έχεις την αίσθηση ότι όλοι αυτοί που παρέχουν τις άδειες παίρνουν και μίζα για το κάθε στρώμα για την κάθε καρέκλα για το κάθε βάρβαρο κτίσμα στην Πάρο.

Μέχρι την καταστροφή όμως αξίζει να έρθετε στο μαγικό νησί μας!

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