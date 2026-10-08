Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε πρεμιέρα στο Mega με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 και από το σάτιρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Αφορμή για τη σάτιρα του Λαζόπουλου προς το πρόσωπο του Πλευρή στάθηκε η σχέση του υπουργού με τον κατηγορούμενο γιατρό της Καρνεάδου, Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Να θυμίσουμε πως ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι γνώρισε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και υπήρξε ασθενής του από το 2016, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε πως είχαν συνυπάρξει από το 2012 ως ιδρυτικά μέλη (μαζί και με την Ιωάννα Γάκα) στο 5μελές διοικητικό συμβούλιο του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι η σχέση τους ήταν απολύτως τυπική, απορρίπτοντας λόγους περί στενής συνεργασίας ή συγκάλυψης, και έχει δηλώσει ότι οι ιατρικές συμβουλές που είχε λάβει ήταν ορθές.

«Οφείλει να παραιτηθεί από μόνος του, εκτός εάν ανήκει σε συμμορία» είπε σε έντονο τόνο ο παρουσιαστής.

Δείτε όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Θάνο Πλεύρη

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