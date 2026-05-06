Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος, αμέσως μετά τη συγκινητική βραδιά για τον “Δάσκαλο της Ίμβρου” στο Παλλάς. Ο δημιουργός αναφέρθηκε στα έντονα συναισθήματα που του άφησε η παράσταση, ενώ έδωσε απαντήσεις για το επαγγελματικό του μέλλον και τις πρόσφατες δηλώσεις του που συζητήθηκαν, σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το θεατρικό σανίδι.

Μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η παράσταση, αυτή η ιστορία και θέλω πάρα πολύ να γίνει και στην Κωνσταντινούπολη».

Με αφορμή την πρόσφατη αποκάλυψή του στην Νίκη Λυμπεράκη, ότι έχει αποφασίσει να σταματήσει από το θέατρο, ο Λάκης Λαζόπουλος ρωτήθηκε αν αυτή η απόφαση οφείλεται στην κούραση που μπορεί να νιώθει μετά από τόσα χρόνια, με τον ίδιο να απαντά: «Δεν είναι η ώρα να μιλήσω για την απόφασή μου να σταματήσω το θέατρο. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι η ώρα τώρα. Από τι να κουραστώ; Από το να ανεβαίνω τα σκαλοπάτια: Θα έπαιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο».

Όσον αφορά το Αλ Τσαντίρι και αν θα το δούμε και την νέα χρονιά, απάντησε ότι από το θέατρο θέλει να πάρει απόσταση, όχι από όλα τα άλλα.

govastiletto.gr -«Ο δάσκαλος της Ίμβρου»: Προσωπικότητες από τον πολιτικό και θρησκευτικό χώρο στο Παλλάς