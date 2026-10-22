Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στο MEGA την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει με τη δική του σατιρική ματιά την επικαιρότητα.

Η εκπομπή συνεχίζει για τρίτη σεζόν στο κανάλι, με το κοινό να υποδέχεται θερμά την επιστροφή της, όπως φάνηκε και από τα ποσοστά τηλεθέασης της πρεμιέρας.

Σάτιρα, AI και νέα σκετς

Ο Λάκης Λαζόπουλος θα σατιρίσει πρόσωπα και γεγονότα που απασχολούν την επικαιρότητα, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, θα παρουσιάσει viral στιγμιότυπα από την τηλεόραση και τα social media, αλλά και ένα νέο επιθεωρησιακό σκετς με τη συμμετοχή αγαπημένων ηθοποιών.

Το «Τσαντίρι» θα βρεθεί ξανά στις λαϊκές αγορές, δίνοντας τον λόγο στους πολίτες και μεταφέροντας στην οθόνη τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.

Ο APON στη μουσική σκηνή της εκπομπής

Στο μουσικό μέρος, ο Λάκης Λαζόπουλος ανοίγει χώρο σε νεότερους καλλιτέχνες. Στις επόμενες τρεις εκπομπές θα φιλοξενηθούν νέα μουσικά πρόσωπα, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στη σκηνή θα ανέβει για πρώτη φορά ο APON.

Ο τραγουδιστής θα παρουσιάσει τραγούδια από το άλμπουμ του «Ηχογένεια», συνδυάζοντας σύγχρονους ήχους με παραδοσιακές μελωδίες.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δίνει έτσι νέο ραντεβού με το κοινό, συνδυάζοντας την πολιτική και κοινωνική σάτιρα με τη μουσική και την επιθεώρηση.

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