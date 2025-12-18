Με μια ηχηρή αποκάλυψη επέλεξε να κλείσει το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” για το 2025 ο Λάκης Λαζόπουλος. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκπομπής πριν από τις γιορτές, ο δημιουργός μοιράστηκε με το κοινό μια σοβαρή προσωπική περιπέτεια, γνωστοποιώντας πως επίσημο πόρισμα της ΑΔΑΕ επιβεβαιώνει την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Η πιο ανατριχιαστική λεπτομέρεια ήταν ότι στο έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε παραλάβει τίποτα. «Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν», σχολίασε με εμφανή απορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιος πιθανόν εμφανίστηκε με πλαστή ταυτότητα.

Αναλυτικά όσα είπε στο φινάλε του Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Πριν φτάσει σε αυτή την αποκάλυψη, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε μια αναδρομή στην καθημερινή πίεση και τα άγχη που βιώνει ο κόσμος, δίνοντας ευχή για το 2026: «Να πετάξουμε από πάνω μας όσο πιο πολλά χάπια μπορούμε. Ακούω από φαρμακεία γίνεται χαμός από χάπι. Παπάδες κρυφά παίρνουν χάπια, όλοι οι καθηγητές σε ένα νησί παίρνουν χάπια, δεν αντέχεται η κατάσταση, και κυρίως να καταλάβουμε για ποιο λόγο παίρνουμε τα χάπια. Όλοι έχουμε μια περίεργη στενοχώρια μέσα μας, πολλές φορές αδικαιολόγητη. Δεν ξέρεις τι σου φταίει, αλλά η αλήθεια είναι κάτι που νιώθουμε και ας μην την ξέρουμε. Έχουμε σταματήσει να νιώθουμε και εύχομαι το ’26 να είναι μια χρονιά με λιγότερο φόβο».

«Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούργιο πρωθυπουργό δεν έχω πρόβλημα. Κι εγώ να λύσω μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω, που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή. Μια μικρή μόνο. Στο χαρτί που μου ήρθε από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις με Predator από την ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο. Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί», είπε κλείνοντας ο Λάκης Λαζόπουλος.

