Λάκης Λαζόπουλος: Τέλος το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» από το Mega

Η απόφαση του Λάκη Λαζόπουλου να επιστρέψει στην τηλεόραση με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» αποδείχθηκε πολύ καλή, καθώς από την πρώτη κιόλας εκπομπή στο Mega, σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα στη τηλεθέαση και κάθε ημέρα προβολής της αποδεικνύεται δύσκολος ανταγωνιστής στην prime time ζώνη του σταθμού.

Ωστόσο, η εκπομπή φτάνει στο τέλος της για αυτή τη σεζόν. Συγκεκριμένα, απομένουν δύο εκπομπές μέχρι να ρίξει αυλαία.

Μετά το Πρωταπριλιάτικο επεισόδιο, που έκανε χαμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Λάκης Λαζόπουλος θα κάνει ένα διάλειμμα περίπου ενάμιση μήνα και θα επιστρέψει από το Μάιο με το προτελευταίο επεισόδιο. Το κοινό του θα αποχαιρετήσει περίπου στα μέσα Ιουνίου.

