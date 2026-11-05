Το καθιερωμένο τηλεοπτικό του ραντεβού με το κοινό ανανεώνει ο Λάκης Λαζόπουλος, καθώς το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στο MEGA την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 21:00, για την τρίτη συνάντηση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Η εκπομπή συνεχίζει με βασικά συστατικά την αιχμηρή σάτιρα, τη ζωντανή μουσική και τα ευρηματικά επιθεωρησιακά στιγμιότυπα, μέσα από τα οποία ο δημιουργός της σχολιάζει με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα και όσα απασχολούν την κοινωνία.

Νέο σκηνικό και σατιρικές εκπλήξεις

Μετά το σκηνικό με τα ροζ σύννεφα που χαρακτήρισε τις δύο προηγούμενες εκπομπές, το «Τσαντίρι» ετοιμάζει μια διαφορετική εικόνα για το νέο επεισόδιο.

Αυτή τη φορά, το σκηνικό θα αλλάξει, με τα… καρβέλια να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνοντας στον Λάκη Λαζόπουλο την αφορμή για μια ακόμη ξεχωριστή σατιρική παράσταση.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν, όπως πάντα, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της επικαιρότητας, με την εκπομπή να αξιοποιεί απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Βόλτες στις λαϊκές αγορές και AI μεταμορφώσεις

Από το νέο επεισόδιο δεν θα λείψουν οι επισκέψεις στις λαϊκές αγορές, όπου ο συνεργάτης της εκπομπής, Vibrator, συναντά πολίτες και καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα σε νέους δημιουργούς που ξεχωρίζουν μέσα από τα social media, ενώ αξιοποιεί και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταμορφώνοντας τον εαυτό του σε πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Οι μουσικοί καλεσμένοι της βραδιάς

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και το μουσικό μέρος της εκπομπής, με τον Λάκη Λαζόπουλο να συνεχίζει να δίνει χώρο σε νεότερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Αυτή την Τετάρτη, στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα βρεθούν η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης, σε μια μουσική συνάντηση που αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με τον Λάκη Λαζόπουλο να υπόσχεται ακόμη μία βραδιά γεμάτη σάτιρα, μουσική και απρόβλεπτες στιγμές.

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