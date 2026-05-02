Ο Λάκης Λαζόπουλος θυμήθηκε πώς προέκυψε τελικά το όνομα με το οποίο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, αποκαλύπτοντας μια ιστορία που ξεκινά από τα πρώτα του βήματα στο θέατρο.

Όταν πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’80 στο Θεσσαλικό Θέατρο, δεν χρησιμοποιούσε ακόμη το «Λάκης», αλλά το πραγματικό του όνομα, Απόστολος Λαζόπουλος.

Εκείνη την εποχή όμως, υπήρχαν περιορισμοί στην αναγραφή ονομάτων ηθοποιών που δεν είχαν επίσημη θεατρική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα το όνομά του να μην μπορεί να εμφανιστεί κανονικά στη μαρκίζα.

Η παράσταση στην οποία συμμετείχε σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συζητήθηκε έντονα, ενώ δημόσιες παρεμβάσεις τότε έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της αναγραφής των ονομάτων των ηθοποιών, οδηγώντας τελικά σε αλλαγές.

Ωστόσο, ένα πρακτικό πρόβλημα έμεινε: ο χώρος στη μαρκίζα ήταν περιορισμένος και το πλήρες όνομά του δεν χωρούσε. Έτσι, προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί το πιο σύντομο «Λάκης», όπως ήδη τον αποκαλούσαν ανεπίσημα.

Η επιλογή αυτή έμεινε τελικά, καθιερώνοντάς τον με το όνομα που έγινε στη συνέχεια σήμα κατατεθέν της πορείας του.

