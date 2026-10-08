Την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ παρουσιάζουν την Άννα Βίσση εξέφρασε ο Λάκης Παπαδόπουλος. Με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός δημιουργός δήλωσε ενοχλημένος από τον χαρακτηρισμό της τραγουδίστριας ως της σημαντικότερης Ελληνίδας ερμηνεύτριας της τελευταίας πεντηκονταετίας.

Τι έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε στην ανάρτησή του: «Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. ώπα. Αυτό με ενοχλεί ….λίγο φρένο παιδιά».

Με αυτή τη σύντομη αλλά αιχμηρή τοποθέτηση, ο καλλιτέχνης φαίνεται να αμφισβητεί όχι την επιτυχημένη πορεία της Άννας Βίσση, αλλά την απόλυτη διατύπωση που χρησιμοποιείται για τη θέση της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η ανάρτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα της Άννας Βίσση βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα, τόσο λόγω της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ όσο και εξαιτίας της δημόσιας αντιπαράθεσης που έχει προκύψει με τον Νίκο Καρβέλα, τον άνθρωπο με τον οποίο έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής και καλλιτεχνικής της ζωής.

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