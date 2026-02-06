Φτωχότερη είναι από χθες η νύχτα και ο κόσμος του επιχειρείν, μετά την είδηση πως ο Λάκης Ραπτάκης δεν είναι πια στη ζωή.

Ο εμβληματικός επιχειρηματίας, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη διασκέδαση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι του στη Γλυφάδα, σε ηλικία 79 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Το αποτύπωμα μιας εποχής

Για όσους τον γνώρισαν από κοντά, ο Λάκης Ραπτάκης ήταν κάτι περισσότερο από ένας άνθρωπος των μαγαζιών. Ήταν εκείνος που έστησε, τη δεκαετία του 1980 και του 1990, χώρους που έγιναν σημεία αναφοράς και συνδέθηκαν με την εικόνα μιας ολόκληρης εποχής.

Ο γνωστός επιχειρηματίας έφτιαξε 47 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα με τον ίδιο να έχει πει χαμογελαστός: «Είμαι για ρεκόρ Γκίνες».

Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, έβαλε τη δική του σφραγίδα στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με την ντίσκο «Tiffany’s». Ακολούθησαν η «Disco 51» στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η δράση του επεκτάθηκε αργότερα και στην Αθήνα, με ονόματα όπως το «Prive», «το Loft», οι «Χάντρες» και η «Αίγλη» στο Ζάππειο.

Συνεργάτες του περιγράφουν έναν άνθρωπο με ένστικτο. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι δούλεψαν δίπλα του επιμένουν πως άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μια διαδρομή που, ειδικά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, έφτασε στο απόγειό της.

Στο «Ακρωτήρι» είχε καλέσει τη Sharon Stone με τον Λάκη Ραπτάκη να σχολιάζει: «Ήταν ωραία γυναίκα, είχε μανία με τις γραβάτες και όποιος φορούσε μία, την έπαιρνε. Ήταν μια τρέλα».

Ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα

Παράλληλα με την επαγγελματική του άνοδο, η προσωπική του ζωή απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης και τα περιοδικά της εποχής. Ο πιο «εκρηκτικός» σταθμός της ήταν η σχέση του με τη Βάνα Μπάρμπα, από το 1998 έως το 2000.

Η σχέση τους θεωρήθηκε από τις πιο πολυσυζητημένες της showbiz, με πολλούς να πιστεύουν ότι θα κατέληγε ακόμη και σε γάμο.

Ο χωρισμός τους, ωστόσο, ήταν επεισοδιακός, με καταγγελίες και δικαστικές μάχες που ξεπέρασαν τα στενά όρια της ιδιωτικής ζωής. Από τη μία πλευρά, η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει περιστατικό έξω από το σπίτι της, αποδίδοντάς το σε ζήλια, καθώς τότε είχε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή, μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από την άλλη, ο Λάκης Ραπτάκης είχε υποστηρίξει πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη είχε διαψεύσει.

Με το πέρασμα του χρόνου, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά και οι δύο πλευρές κράτησαν αποστάσεις από το παρελθόν, αφήνοντας πίσω τους μια ιστορία που σφράγισε τη δεκαετία.

Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του Λάκη Ραπτάκη.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Λάκης Ραπτάκης κινήθηκε μακριά από τα φώτα. Διατηρούσε περιορισμένη παρουσία στον χώρο, παρακολουθώντας μια νύχτα που, όπως έλεγε, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που ο ίδιος γνώρισε και δημιούργησε. Είχε μιλήσει για επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, όμως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ίσως γιατί γνώριζε πως οι εποχές δεν επαναλαμβάνονται.