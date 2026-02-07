Ο Λάκης Ραπτάκης έφυγε σε ηλικία 79 ετών από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπήρξε πρωτοπόρος της νυχτερινής ζωής και συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μάλιστα, συνεργάτες του τον χαρακτήριζαν ως εκείνον που «άλλαξε τον χάρτη της διασκέδασης» στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη θα τελεστεί το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, όπως αποκάλυψε με δημοσίευσή της η Βάνα Μπάρμπα.

«Αγαπητοί φίλοι, όσοι θέλετε να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στη Γλυφάδα στην εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στις 11:00. Θα σας περιμένουμε. Με εκτίμηση» έγραψε η Βάνα Μπάρμπα.

Στο παρελθόν, οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι. Η σχέση του Λάκη Ραπτάκη και της Βάνας Μπάρμπα ξεκίνησε το 1998 και κράτησε για δύο χρόνια περίπου.

govastiletto.gr – Λάκης Ραπτάκης: Ο θυελλώδης έρωτας με τη Βάνα Μπάρμπα, τα 50 εκατομμύρια και τα τελευταία χρόνια της ζωής του