Ο Lamine Yamal, στα 19 του μόλις χρόνια, δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής, είναι το νέο παγκόσμιο είδωλο που απέδειξε πως ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, πρόσθεσε ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα στη λίστα των επιτευγμάτων του.

Η Ισπανία ζει ιστορικές στιγμές, καθώς είναι πλέον η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Μουντιάλ 2026, μετά το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106′ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βραδιάς ο Lamine Yamal.

Το συγκινητική ιστορία πίσω από το όνομά του

Ο πατέρας του, Μουνίρ, είχε υποσχεθεί σε δύο φίλους του, τον Λαμίν και τον Γιαμάλ, οι οποίοι βοήθησαν την οικογένεια να πληρώσει το ενοίκιο και να εγκατασταθεί στην Ισπανία όταν εκείνοι δεν είχαν χρήματα, πως προς τιμήν τους θα δώσει στον γιο του τα ονόματά του. Στα αραβικά, το όνομά του σημαίνει «ειλικρίνεια» (Λαμίν) και «ομορφιά» (Γιαμάλ).

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Η ρήτρα του 1 δισεκατομμυρίου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @lamineyamal

Η διαδρομή του Lamine Yamal θυμίζει σύγχρονο παραμύθι, όμως οι ρίζες του παραμένουν σταθερά στη Ροκαφόντα. Εκεί όπου κάποτε πάλευε να εξασφαλίσει τα ναύλα για να πάει στην προπόνηση, σήμερα βλέπει την ποδοσφαιρική του αξία να εκτοξεύεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κι όμως, σε κάθε πανηγυρισμό, τα δάχτυλά του σχηματίζουν το «304», τον ταχυδρομικό κώδικα της φτωχογειτονιάς του, υπενθυμίζοντας σε κάθε παιδί με μεγάλα όνειρα πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Η βίλα του Lamine Yamal

Ο Yamal μένει στην γειτονιά Ciutat Diagonal του Esplugues de Llobregat, στην επαρχία της Βαρκελώνης, από τα τέλη του 2025. Χτισμένη το 2012 από την αναγνωρισμένη αρχιτέκτονα Mireia Admetller και εκτιμώμενη αξία περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η βίλα φιλοξένησε το άλλοτε ευτυχισμένο ζευγάρι Gerard Piqué και Shakira.

Η κατοικία καλύπτει μια έκταση 3.800 τετραγωνικών μέτρων. Σχεδιάστηκε ως ένα πραγματικό καταφύγιο υψηλής ασφάλειας για να διατηρήσει την ιδιωτικότητα των ενοίκων της, παρόλο που η αρχιτεκτονική της δίνει προτεραιότητα στην πλήρη ανοιχτότητα προς τα έξω. Σύμφωνα με το 20minutos, η βίλα εκτείνεται σε 3 υπέργειους ορόφους και 2 υπόγεια επίπεδα (συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου γκαράζ και μιας κάβας κρασιών).

Η κατοικία διαθέτει πολλά σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνια και μπαλκόνια σε διαφορετικούς ορόφους. Περιλαμβάνει επίσης αίθουσα κινηματογράφου, βιβλιοθήκη, εσωτερική πισίνα και μια αίθουσα που εκθέτει όλα τα τρόπαια που κέρδισε ο Lamine Yamal κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Το ακίνητο περιλαμβάνει ακόμη και ένα στούντιο ηχογράφησης, ένα αναμνηστικό από την επίσκεψη της Shakira που κράτησε ο Lamine. Ο νεαρός άνδρας απολαμβάνει επίσης ιδιωτικό γυμναστήριο, γήπεδο paddle tennis, εξωτερική πισίνα υπερχείλισης και ένα μικρό ιδιωτικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

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Οι γυναίκες της ζωής του και το αγαπημένο του φαγητό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Στη ζωή του πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν η μητέρα του, Σέιλα, και η γιαγιά του, Φατίμα. Η γιαγιά του ήταν εκείνη που τον στήριζε πάντα στα πρώτα του βήματα στη Μασία. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει πως το μυστικό του είναι το παραδοσιακό φαγητό της μητέρας του από την Ισημερινή Γουινέα: ρύζι με κοτόπουλο και σάλτσα φιστικιού.

Τον τελευταίο καιρό ωστόσο, ο ίδιος είναι πολύ ερωτευμένος με τη μελαχρινή καλλονή που ακούει στο όνομα Inés García Santos και που βρισκόταν σε κάθε αγώνα του μουντιάλ στις κερκίδες για να τον εμψυχώσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Η σχέση της με τον Ισπανό παίκτη έγινε γνωστή μόλις δύο μήνες πριν, όταν η ίδια βρέθηκε μαζί του στο δείπνο της Μπαρτσελόνα ενόψει του τέλους της σεζόν.

Όπως μάλιστα έχει αποκαλύψει χαρακτηριστικά η νεαρή Inés, η γνωριμία της με τον Lamine Yamal έγινε μέσω των social media και δεν έμοιαζε καθόλου με σενάριο ρομαντικής ταινίας, όπως εξαρχής φημολογούνταν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Γεννημένη στο Τολέδο και κάτοικος της Σεβίλλης, η 21χρονη Inés García Santos έχει έντονη παρουσία στα social media ως μοντέλο και influencer, με πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Inés García Santos (@ineesgaarcia)

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