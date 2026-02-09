Στο χθεσινό ντέρμπι των «αιωνίων» στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (8 Φεβρουαρίου 2026), το οποίο έληξε με νίκη του Παναθηναϊκού (0-1) χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα, η παρουσία επωνύμων στις κερκίδες ήταν έντονη, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την κοσμική ζωή.

Έτσι το πρωτάθλημα πήρε «φωτιά», με τον Ράφα Μπενίτεθ να δικαιώνεται για την επιλογή του να ξεκινήσει τον φορμαρισμένο Βισέντε Ταμπόρδα στην ενδεκάδα, καθώς ο 24χρονος Αργεντίνος σκόραρε πολύ νωρίς, «παγώνοντας» το «Γ. Καραϊσκάκης» και με το γκολ αυτό οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του «αιωνίου» του αντιπάλου. Με το αποτέλεσμα αυτό, το «τριφύλλι» έφθασε 32 βαθμούς και μείωσε στους έξι από τον τέταρτο Λεβαδειακό, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε δύο πόντους πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και είναι έναν μπροστά από τον ΠΑΟΚ, που έχει δώσει ένα ματς λιγότερο.

Αρκετοί celebrities βρέθηκαν στο γήπεδο για να δουν από κοντά τους Πειραιώτες να αγωνίζονται ενάντια στον Παναθηναϊκό ανάμεσα σε αυτούς ο Δημήτρης Θεοδωρίδης με τον γιο του, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Αντώνης Νικοπολίδης, η Kimberly Guilfoyle και άλλοι.

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν χθες το παρών στο γήπεδο.

Αντώνης Νικοπολίδης

Θοδωρής Παπαλουκάς

Σάσα Σταμάτη

Δώρα Αναγωνστοπούλου

Δημήτρης Θεοδωρίδης με τον γιο του, Σάββα

Νίκος Κριθαριώρης

Kimberly Guilfoyle-Γιάννης Βρέντζος

Kimberly Guilfoyle

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η Αλεξάνδρα Νίκα; – Η αινιγματική δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ