Η Αλεξάνδρα Νίκα, έχοντας πλέον ως βάση της την Ελλάδα μετά τη μακροχρόνια παραμονή της στις ΗΠΑ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Παράλληλα με την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού, εισέρχεται δυναμικά στον κόσμο της μόδας.

Το ξεχωριστό παιδικό brand 5226 Kids συνεργάζεται με την Αλεξάνδρα Νίκα και το αποτέλεσμα είναι μία μοναδική limited συλλογή loungewear, η οποία αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα των γιορτών, προσφέροντας άνεση και εορταστική διάθεση για τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, η αδελφή της Σίλιας Κριθαριώτη, Λένια Κριθαριώττη που ασχολείται με το brand 5226 και η 26χρονη σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επιμελήθηκαν μια σειρά με παιδικές και γυναικείες πιτζάμες.

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μόλις μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας συλλογής της σειράς 5226 Kids στο κατάστημα του πρώτου ορόφου γνωστού εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

Φυσικά από το πλευρό της Αλεξάνδρας Νίκα δεν έλειπε ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος παρά το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να μη δώσει το παρών στο νέο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Στο πλευρό της ήταν η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα αλλά και τα δυο αδέλφια της Παναγιώτης και Νταίζη Νίκα. Φυσικά από την παρουσίαση δεν έλειπε η καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη αλλά και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Σάσα Σταμάτη και πολλοί ακόμη.

Δείτε τι δήλωσε την κάμερα του Happy Day η Αλεξάνδρα Νίκα για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

«Γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω την ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες. Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Los Angeles, γιατί σπούδαζε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου…

Προφανώς και είναι ξέρεις, πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δεν της αρέσει αυτό… Δεν συμπαθεί τη δημοσιότητα. Αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι.

Είναι υποστηρικτική στη δουλειά μου. Νιώθω τόση ασφάλεια μαζί της, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, αυτό που μου έδειχνε είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι» είχε εξομολογηθεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.

