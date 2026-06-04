Μια ξεχωριστή κοσμική βραδιά γεμάτη λάμψη διοργάνωσαν στην Αθήνα η καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Το ζευγάρι άνοιξε τις πόρτες του εντυπωσιακού του σπιτιού με θέα την Ακρόπολη, υποδεχόμενο τους εκλεκτούς καλεσμένους του.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που απόλαυσαν τη μοναδική φιλοξενία ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ το κέφι και τον ρυθμό της βραδιάς απογείωσαν οι μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πεθερά του τραγουδιστή, Μιράντα Νίκα, η οποία φωτογραφήθηκε με τον γνωστό pr manager, Γιώργο Ντάβλα.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε για το πάρτι μία μαύρη δημιουργία με διαφάνειες που κολάκευε τις καμπύλες της.

Στιγμιότυπα ανέβασαν στα social media τόσο ο pr manager Γιώργος Ντάβλας όσο και ο παραγωγός John Kagioulis.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

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