Μια απρόσμενη συνάντηση στο Los Angeles οδήγησε τη Lana Del Rey σε μια αυθόρμητη κίνηση συμπαράστασης, καθώς προσέφερε 100 δολάρια σε γυναίκα που προσπαθούσε να απομακρυνθεί από μια κακοποιητική σχέση.

Η συνάντηση σε φανάρι στο Los Angeles

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, ακούγοντας το «Rubberband» της Tate McRae, καταγράφοντας βίντεο, όταν σταμάτησε σε φανάρι στην περιοχή Highland.

Τότε, μια γυναίκα πλησίασε το όχημά της κρατώντας μια πινακίδα που εξηγούσε ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση.

Η Lana Del Rey μοιράστηκε το περιστατικό στα Instagram Stories της, περιγράφοντας την απρόσμενη στιγμή με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η οικονομική βοήθεια και η αντίδρασή της

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια φαίνεται να βγάζει από το πορτοφόλι της ένα χαρτονόμισμα που μοιάζει να είναι των 100 δολαρίων και να το προσφέρει στη γυναίκα. «Με πέτυχες την ώρα που τραβούσα βίντεο», της λέει, με εκείνη να απαντά: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

Οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν λίγα λόγια, ενώ η τραγουδίστρια φέρεται να τη συμβούλευσε να προσέχει.

Μετά τη συνάντηση, η Lana Del Rey εξέφρασε την έκπληξή της για όσα είχαν συμβεί, λέγοντας στην κάμερα: «Δεν το περίμενα αυτό».

Lana Del Rey gives $100 to woman trying to escape an abusive relationship while “rubberband” by Tate McRae plays in the background. https://t.co/PwWVaALx27 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) October 26, 2026



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