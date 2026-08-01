Μερικές ημέρες στη βρετανική πρωτεύουσα επέλεξε να περάσει η Λάουρα Νάργες, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο Λονδίνο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από την καλοκαιρινή της απόδραση.

Από τις αναρτήσεις της φαίνεται πως αυτή τη φορά ταξίδεψε χωρίς τον σύζυγό της και τον γιο τους, επιλέγοντας να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της και να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης.

Τα τελευταία χρόνια η Λάουρα Νάργες έχει δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, ωστόσο, όταν της δίνεται η ευκαιρία, φροντίζει να συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με μικρές αποδράσεις που της προσφέρουν πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Laura Narjes (@lauranarjes)

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