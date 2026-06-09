Σε μια από τις σπάνιες κοσμικές της εξόδους προχώρησε η Λάουρα Νάργες το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, επιλέγοντας να παρευρεθεί σε μια σημαντική μουσική εκδήλωση. Η δημοφιλής παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός συνόδευσε τον σύζυγό της, Χρήστο Σαντικάι, στη λαμπερή απονομή του πλατινένιου δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου για το άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA».

Η Λάουρα Νάργες, φανερά ανανεωμένη και ευδιάθετη, παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αναφέρθηκε στη ζωή της με το παιδί, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους έχει επιλέξει να απέχει προσωρινά από τα τηλεοπτικά δρώμενα.

«Θέλω ακόμη να κάτσω λίγο σπίτι με το παιδί μου. Είχα πει στον εαυτό μου να αφοσιωθώ στην οικογένεια μου και το παιδί μας. Ήθελα αυτά τα πέντε χρόνια τουλάχιστον να το απολαύσω πολύ. Συνέπεσε και με το γεγονός ότι εκτοξεύθηκε και ο Χρήστος, ήθελα να στηρίξω τον άντρα μου, να είμαι δίπλα του για να μπορέσει να είναι συνεπής στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Οπότε αυτό έπεσε πολύ ωραία…» αποκάλυψε η Λάουρα Νάργες.

«Το τηλέφωνο χτυπάει, Λάουρα; Δέχεσαι προτάσεις για την τηλεόραση;», ρώτησε ο ρεπόρτερ του Alpha, Δημήτρης Σιδηρόπουλος.

Η παρουσιάστρια καθυστέρησε λίγα δευτερόλεπτα να απαντήσει, ερχόμενη σε προφανή αμηχανία. «Η επικοινωνία μου με τον χώρο της τηλεόρασης δεν έχει σταματήσει, έχω πολλούς φίλους και γνωστούς» απάντησε η Λάουρα Νάργες.

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