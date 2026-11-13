Τα Latin GRAMMY 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη φήμη τους ως «Η Μεγαλύτερη Βραδιά της Λατινοαμερικανικής Μουσικής», τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας, προσφέροντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δυνατές μουσικές στιγμές, ξεχωριστές ερμηνείες και συγκινητικά αφιερώματα.

Στη σκηνή ανέβηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της λατινοαμερικανικής μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η Rosalía ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια των Latin Grammy 2026. Η Ισπανίδα τραγουδίστρια ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση, κατακτώντας συνολικά έξι βραβεία, ανάμεσά τους δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις της βραδιάς: το «Άλμπουμ της Χρονιάς» και το «Τραγούδι της Χρονιάς».

Η παρουσία της στη φετινή τελετή αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της διοργάνωσης, με την τραγουδίστρια να βρίσκεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν περισσότερο.

Η επιτυχία της επιβεβαίωσε τη δυναμική παρουσία της στη διεθνή μουσική σκηνή, ενώ ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διακρίθηκαν ήταν ο Milo J, η Karol G, ο Alejandro Sanz και η Laura Pausini.

Η τιμητική διάκριση στον Daddy Yankee

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η βράβευση του Daddy Yankee ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year). Η τιμητική αυτή διάκριση αναγνώρισε τη σημαντική πορεία και την προσφορά του στη λατινοαμερικανική μουσική.

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Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν

Ο Milo J ήταν επίσης ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, καθώς απέσπασε τέσσερα βραβεία. Ανάμεσα στις διακρίσεις του ήταν και εκείνη της «Ηχογράφησης της Χρονιάς» για το τραγούδι «Niño».

Η Karol G κατέκτησε το βραβείο για το «Καλύτερο Urban Άλμπουμ» με τη δισκογραφική δουλειά «Tropicoqueta», ενώ η Aria Vega αναδείχθηκε «Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα».

Στις υπόλοιπες σημαντικές κατηγορίες, ο Alejandro Sanz βραβεύτηκε για το «Καλύτερο Σύγχρονο Pop Άλμπουμ» με το «¿Y Ahora Qué +?», ενώ η Laura Pausini απέσπασε τη διάκριση για το «Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ» με το «Yo Canto 2».

Ξεχωριστή ήταν και η διάκριση των CA7RIEL & Paco Amoroso για τη συνεργασία τους με τον Fred again.. στο «Beto’s Horns – Fred Remix».

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Η Anitta κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σύγχρονου Pop Άλμπουμ στην Πορτογαλική Γλώσσα για τον δίσκο της «EQUILIBRIVM» και εντυπωσίασε με τη σκηνική της παρουσία, καθώς παρουσίασε ένα medley τεσσάρων τραγουδιών από το άλμπουμ της.

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Οι εμφανίσεις στο red carpet:

Πηγή φωτογραφιών: eu.usatoday & entertainmenttonight