Η Lauren Sanchez βρίσκει πάντα τον τρόπο να παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, ένα παλαιότερο βίντεο που ήρθε εκ νέου στην επιφάνεια πυροδότησε ένα νέο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες από το λαμπερό πάρτι του Vanity Fair μετά την απονομή των βραβείων Όσκαρ, η εμφάνιση της 56χρονης δημοσιογράφου στο πλευρό του Jeff Bezos έγινε πάλι θέμα συζήτησης σε TikTok, Instagram και Facebook.

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Οι χρήστες εστίασαν στα κοντινά πλάνα του προσώπου της, σχολιάζοντας επικριτικά τις αισθητικές επεμβάσεις, τα έντονα ζυγωματικά και τα διογκωμένα χείλη, υποστηρίζοντας πως η εικόνα της αγγίζει τα όρια της παραμόρφωσης.

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Τα σχόλια κάτω από το εν λόγω βίντεο ήταν άπειρα

Πολλοί χρήστες δεν δίστασαν να τη συγκρίνουν με τον γνωστό κινηματογραφικό «Τζόκερ» λόγω του ανέκφραστου και αφύσικα μεγάλου στο πλάτος χαμόγελου που σχηματιζόταν στο πρόσωπό της, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για μια εικόνα που θυμίζει «κοντινό πλάνο από ταινία επιστημονικής φαντασίας».

«Δεν αναγνωρίζεται πια! Ήταν μια πανέμορφη γυναίκα και πλέον το πρόσωπό της φαίνεται να έχει παραμορφωθεί τελείως από τα φίλερ και το μπότοξ», έγραψε κάποιος χρήστης, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Όσα δισεκατομμύρια κι αν διαθέτεις, η υπερβολή στις πλαστικές δεν αγοράζεται με τίποτα. Είναι κρίμα».

Παρά τον καταιγισμό των κακόβουλων σχολίων, η ίδια η Lauren Sanchez συνεχίζει να εμφανίζεται απόλυτα ακομπλεξάριστη και χαμογελαστή στο πλευρό του ιδρυτή της Amazon, προσπερνώντας τη «θύελλα» που ξεσπά κάθε φορά που μια φωτογραφία της γίνεται viral.

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Πώς ήταν πριν από τις πλαστικές

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