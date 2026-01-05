Ο Λάζος Μαντικός έκανε, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μια άκρως συγκινητική δημοσίευση για το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Ο γνωστός δημοσιογράφος και ο παρουσιαστής είχαν μια πολύ δυνατή σχέση, αφού ο Γιώργος Παπαδάκης είχε βαφτίσει την κόρη του.

Ο Λάζος Μαντικός δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία από τη βάφτιση της μικρής και τη συνόδευσε με ένα σπαρακτικό κείμενο για τον Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί πολλά χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Λάζος Μαντικός σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Γιώργο, εκεί ψηλά που μας βλέπεις στον μικρό μας κόσμο που ζούμε όλοι, να ξέρεις όσο θα μεγαλώνει η μικρή μου θα της λέω πόσο σπουδαίο νονό είχε. Θα τα πούμε εκεί ψηλά να σου δώσω ξανά το ρεπορτάζ μου όπως εσύ με έμαθες. Εις το επανιδείν! Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην υπέροχη οικογένεια σου!».

