Leandro Paredes: Ποιος είναι ο Αργεντινός μέσος; Η γνωριμία και ο γάμος με την ισχυρή επιχειρηματία Camila Galante

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αφού ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση χάρισε στους Ισπανούς το τρόπαιο, ωστόσο το φινάλε του αγώνα σημαδεύτηκε από σκηνές μεγάλης έντασης μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, τα νεύρα «έσπασαν» και ακολούθησαν συμπλοκές ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Leandro Paredes, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με αντιπάλους του.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες, αρχικά ο Αργεντινός μέσος κινήθηκε εναντίον του Eric Garcia, τον οποίο έπιασε από το λαιμό, αναγκάζοντας τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής, Lionel Scaloni, να παρέμβει άμεσα προκειμένου να τον απομακρύνει και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Leandro Paredes είχε νέα σύγκρουση, αυτή τη φορά με τον Gavi. Ο Ισπανός διεθνής βρέθηκε στο έδαφος, ενώ από τα τηλεοπτικά πλάνα φάνηκε ο Αργεντινός να τον χτυπά με τον αγκώνα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Η ενέργειά του τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, με το περιστατικό να επισκιάζει τη λήξη ενός από τους σημαντικότερους αγώνες της διοργάνωσης.

Terrible, embarassing behaviour by the Argentinians after losing to a much better team. pic.twitter.com/VX1gtIGobF — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) July 19, 2026

Ποιος είναι ο Leandro Paredes

Ο Leandro Paredes γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1994 στο San Justo της Αργεντινής και έδειξε από πολύ μικρή ηλικία το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο.

Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Boca Juniors, πριν ακολουθήσει μια μακρά καριέρα στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως η Roma, η Empoli, η Zenit Αγίας Πετρούπολης, η Paris Saint-Germain, η Juventus και στη συνέχεια ξανά στη Roma.

Τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και ήταν μέλος της «χρυσής γενιάς» που κατέκτησε το Copa América, το Finalissima και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Η οικογένεια και η ζωή του

Στην προσωπική ζωή του είναι παντρεμένος με την Camila Galante, με την οποία διατηρεί σχέση από τα εφηβικά χρόνια τους.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Victoria, τον Giovanni . Η σύζυγός του τον ακολουθεί σχεδόν σε κάθε σταθμό της καριέρας του και συχνά κοινοποιεί στιγμές από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το δυναμικό, και πολλές φορές εκρηκτικό ταμπεραμέντο που δείχνει μέσα στο γήπεδο, εκτός αγωνιστικών χώρων ο Leandro Paredes προβάλλει μια διαφορετική εικόνα, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του χρόνου του στην οικογένειά του.

Οι συμπαίκτες και οι προπονητές του έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στην έντονη προσωπικότητά του, αλλά και στο πάθος με το οποίο υπερασπίζεται τις ομάδες στις οποίες αγωνίζεται.

Η εντυπωσιακή, Αργεντινή επιχειρηματίας Camila Galante

Η Camila Galante είναι Αργεντινή επιχειρηματίας, δημιουργός καλλυντικών και influencer, παγκοσμίως γνωστή ως η σύζυγος του Αργεντινού διεθνούς ποδοσφαιριστή Leandro Paredes .

Η σχέση τους θεωρείται μια από τις πιο ρομαντικές και σταθερές στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς αποτελούν παιδικούς έρωτες.

Γνωρίστηκαν όταν ο Leandro Paredes ήταν μόλις 8 ετών και εκείνη 10 στο San Justo της Αργεντινής, καθώς ο Leandro ήταν συμπαίκτης στις ακαδημίες της Boca Junior με τον αδελφό της Camila.

Ξεκίνησαν να βγαίνουν επίσημα στην εφηβεία τους και παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 .

Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά , τη Victoria Βικτόρια, τον Giovanni και τον μικρότερο Lautaro.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Η Camila Galante, έχοντας πτυχίο στα οικονομικά, έχει ιδρύσει τη δική της επιτυχημένη σειρά καλλυντικών και περιποίησης δέρματος, Galante Cosmética .

Διατηρεί ένα εξαιρετικά δημοφιλή λογαριασμό στο Instagram, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τη μόδα και την οικογενειακή τους ζωή.

Η στήριξη στην καριέρα του Leandro Paredes

Η Camila Galante ακολουθεί πιστά τον σύζυγό της σε κάθε ποδοσφαιρικό του σταθμό (από τη Roma και την Paris Saint-Germain, μέχρι τη Juventus).

Μάλιστα, τα μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή αναφέρουν ότι η ίδια έπαιξε κομβικό ρόλο στην απόφαση της επιστροφής του στην αγαπημένη τους, Boca Juniors.

Είναι γνωστή για το δυναμικό χαρακτήρα της, έχοντας υπερασπιστεί δημόσια τον σύζυγό της σε περιπτώσεις κριτικής από δημοσιογράφους ή προπονητές.

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