Ο Χάρης Λεμπιδάκης βρέθηκε στο πλατό του Buongiorno και σχολίασε τη στάση του Νίκου Μουτσινά στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Οικογένεια Άνταμς», όπου ο παρουσιαστής αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές μίλησαν κανονικά.

Ο Λεμπιδάκης τόνισε: «Όταν καλείς τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία για να σε τιμήσουν σε μία όμορφη στιγμή για την παράσταση και για τη νέα χρονιά πρέπει να μιλάς. Άρα ο Μουτσινάς να το πάρει ως παράδειγμα».

Στον αντίλογο, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σημείωσε ότι «είναι δικαίωμα του καθενός να δώσει ή να μην δώσει δηλώσεις. Δεν κάλεσε ο Νίκος τις κάμερες, η θεατρική επιχείρηση το έκανε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μουτσινάς έχει δηλώσει πως θέλει να κλείσει τον κύκλο της τηλεόρασης και να γίνει θεραπευτής, αποφεύγοντας την έκθεση και τα σχόλια για τη ζωή του: «Δεν μου αρέσει να μπαίνω στα στόματα όλων… Με την περσινή στραπατσάδα που συνέβη είχα την αίσθηση ότι είχε μπουκώσει το στόμα της τηλεόρασης να μου την πει».

