Ο Λευτέρης Ελευθερίου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, και μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην προσωπική του ζωή, έπειτα από το διαζύγιό του.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει χώρος στη ζωή του για ένα νέο άνθρωπο, ο Λευτέρης Ελευθερίου σημείωσε: «Σίγουρα πιστεύω στον έρωτα. Μου αρέσουν οι μονογαμικές σχέσεις, με την έννοια της αφοσίωσης. Θέλω μια σχέση που θα έχω την έγνοια του άλλου και δε θα είναι απλώς ξεσπάω το ένστικτό μου και την άλλη μέρα δε σε ξέρω, δε με ξέρεις. Δεν με ενθουσιάζουν αυτού του είδους οι σχέσεις. Δεν τις κατηγορώ αλλά προσωπικά, μου αρέσει να νοιάζομαι έναν άνθρωπο. Το έχω ανάγκη, μου δίνει ζωή. Στα 47, άλλωστε, είσαι πλέον σε έναν κύκλο όπου ακούς την πτήση της ζωής να οδεύει προς την προσγείωσή της».