Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για τη σχέση που έχει χτίσει με τα παιδιά του, αποκαλύπτοντας ότι βασική του επιδίωξη ως πατέρας είναι να διατηρεί μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι για πολλά χρόνια απέφευγε να συμμετέχει σε παραστάσεις με έντονη βωμολοχία, καθώς θεωρούσε πως θα ήταν αντιφατικό να προσπαθεί να διδάσκει συγκεκριμένες αξίες στα παιδιά του και ταυτόχρονα να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα στη σκηνή.

Όπως ανέφερε, τώρα που τα παιδιά του βρίσκονται στην εφηβεία και έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της πραγματικότητας, αντιμετωπίζει το ζήτημα με περισσότερη άνεση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις μελλοντικές σχέσεις των παιδιών του. Ο Λευτέρης Ελευθερίου τόνισε ότι θέλει το σπίτι τους να αποτελεί έναν ανοιχτό και ασφαλή χώρο, όπου τα παιδιά του δεν θα φοβούνται να εκφραστούν ή να μοιραστούν σημαντικές πτυχές της ζωής τους.

Για τον λόγο αυτό, δήλωσε πως θα ήθελε να γνωρίζει τους ανθρώπους που θα επιλέξουν ως συντρόφους τους και να νιώθουν ότι μπορούν να τους φέρουν στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς αμηχανία ή φόβο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος του είναι τα παιδιά του να μην αισθάνονται ότι το σπίτι είναι ένας ξένος ή περιοριστικός χώρος, αλλά ένα μέρος όπου μπορούν να ζουν ελεύθερα και αυθεντικά τις εμπειρίες τους, έχοντας παράλληλα τη στήριξη της οικογένειάς τους.

Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Τατιάνα Καλαντζή και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη.

Govastiletto.gr – Λευτέρης Ελευθερίου: Το απίστευτο περιστατικό με το ψεύτικο πιστόλι – «Μένω στο κρατητήριο της Γενεύης για 3 ώρες»