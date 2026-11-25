Για τον χωρισμό του από την Τατιάνα Καλαντζή, την πατρότητα και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ξανά μια οικογένεια μίλησε ο Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε στις αλλαγές στην προσωπική του ζωή, αλλά και στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύντροφό του για χάρη των παιδιών τους.

Γιατί θεωρεί δύσκολη μια νέα σχέση

Ο Λευτέρης Ελευθερίου παραδέχτηκε πως, παρότι αγαπά πολύ τα παιδιά, αυτή την περίοδο δεν γνωρίζει αν θα ήθελε να μπει ξανά στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας οικογένειας. Όπως εξήγησε, ο χωρισμός είναι ακόμη σχετικά πρόσφατος, ενώ τα δύο παιδιά του είναι σε μικρή ηλικία και χρειάζονται την προσοχή του.

«Τα λατρεύω τα παιδιά αν με ρωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα ξανά στη διαδικασία αυτή, αλλά μου φαίνεται δύσκολο. Τώρα είναι πολύ φρέσκο όλο το κομμάτι, έχω ακόμα παιδιά μικρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με την πρώην σύντροφό του και η συνεπιμέλεια

«Εμείς χωρίσαμε σαν ζευγάρι, γιατί κατά τα άλλα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των παιδιών, με την έννοια ότι τα έχουμε και οι δύο και έχουμε συνεπιμέλεια. Είμαστε και οι δύο από πάνω. Θα ήθελα να μπορούμε να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι νυν και πρώην σύντροφοι», είπε ο ηθοποιός.

Η σημασία του έρωτα σε μια μακροχρόνια σχέση

Ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε και στον ρόλο που παίζει το ερωτικό στοιχείο σε μια σχέση που έχει διάρκεια στον χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ερωτική σύνδεση είναι πολύ σημαντική, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις, όσο περνούν τα χρόνια, η σχέση αποκτά περισσότερο συντροφικό ή φιλικό χαρακτήρα.

«Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μια σχέση που να υπάρχει το κομμάτι το ερωτικό. Συνήθως μετά πολλά χρόνια αυτό χάνεται και κερδίζουνε άλλα, αδελφοποιείται λίγο η σχέση», σχολίασε.

Η κοινή πορεία με την Τατιάνα Καλαντζή

Ο Λευτέρης Ελευθερίου και η Τατιάνα Καλαντζή γνωρίστηκαν στη σχολή υποκριτικής και η σχέση τους ξεκίνησε το 2002. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μυρσίνη και τον Ιάσονα.

Έπειτα από πολλά χρόνια κοινής ζωής, προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Το 2023, ωστόσο, αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, διατηρώντας ως κοινή προτεραιότητα τα παιδιά τους.

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