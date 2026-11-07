Για την οικονομική του κατάσταση και όσα έχει καταφέρει μέσα από την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα σπίτι για τα δύο παιδιά του, δηλώνοντας ικανοποιημένος από τη διαχείριση των οικονομικών του.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στις επαγγελματικές ευκαιρίες που συνάντησε, αλλά και στη σημαντικότερη επιτυχία που θεωρεί πως είχε στην καριέρα του.

Το σπίτι που απέκτησε για τα παιδιά του

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν αισθάνεται ότι έχει πάντα την ικανότητα να αξιοποιεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά του. Ωστόσο, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, θεωρεί πως τα έχει καταφέρει αρκετά καλά.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πέτυχε ήταν να αγοράσει ένα σπίτι για τα παιδιά του, κάτι που τον κάνει να αισθάνεται ικανοποιημένος με όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

«Νομίζω ότι με τις ευκαιρίες είμαι λίγο άσχετος, δεν θα δώσω μεγάλο βάρος. Με τα λεφτά τα πηγαίνω καλούτσικα, κατάφερα να πάρω ένα σπιτάκι για τα παιδιά, καλά είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία του μέσα από τις διαφημίσεις

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε και σε έναν επαγγελματικό τομέα που, όπως φαίνεται, συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική του πορεία: τη συμμετοχή του σε διαφημιστικές καμπάνιες.

Όπως εξήγησε, οι διαφημίσεις στις οποίες έλαβε μέρος είχαν θετική πορεία, ενώ αρκετές από αυτές διακρίθηκαν και απέσπασαν βραβεία.

Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ως τη μεγαλύτερη επαγγελματική του επιτυχία.

«Πήγε καλά η διαφήμιση, όλες οι διαφημίσεις που έκανα πήγαν καλά και πήραν βραβείο. Έζησα από τη διαφήμιση και εκεί ήταν η μεγαλύτερή μου επιτυχία», δήλωσε.

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