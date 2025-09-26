Μια ξεχωριστή, συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή έζησε ο Λευτέρης Πανταζής κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Μια ξεχωριστή, συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή έζησε ο Λευτέρης Πανταζής κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.