Μια ξεχωριστή, συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή έζησε ο Λευτέρης Πανταζής κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λευτέρης Πανταζής