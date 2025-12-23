Εκτός κινδύνου βρίσκεται ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο μετά από ξαφνική απώλεια των αισθήσεών του, με την Κόνι Μεταξά να μην λείπει στιγμή από το πλάι του. Πλέον πήρε εξιτήριο και θα ξεκουραστεί στο σπίτι του προσέχοντας παραπάνω την υγεία του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 για την κατάστασή του.

«Έπαθα υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δε μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δε με έπαιρνε κανείς. Ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου κι αυτό μου φτάνει.

Οι γιατροί μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά κι επειδή θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, μου είπε ότι δε χρειάζεται και τόσο πολύ. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι, να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ 15 ημέρες. Κοιμόμουν 2 με 3 ώρες τη μέρα. Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς», είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

