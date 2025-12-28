Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για την πρόσφατη υπερκόπωση που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας ότι για περίπου 15 ημέρες κοιμόταν μόλις λίγες ώρες κάθε βράδυ.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από λιποθυμικό επεισόδιο και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο Πανταζής τόνισε πως πλέον αισθάνεται καλά, αλλά το προηγούμενο διάστημα βίωνε έντονη κόπωση: «Κουράστηκα πολύ. Είχα 15 ημέρες με λιγοστό ύπνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, προαναγγέλλοντας νέα τραγούδια και ντουέτα, μεταξύ των οποίων ένα με την Άντζελα Δημητρίου και ένα ακόμη με την κόρη του.

Μετά την περιπέτεια της υγείας του, το μοναδικό στήριγμα του Λευτέρη Πανταζή ήταν η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Όπως εξήγησε: «Ήμουν στο νοσοκομείο, ξεκουράστηκα, έκλεισα τα τηλέφωνα και ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου. Αυτό μου φτάνει».

Ο τραγουδιστής τόνισε την αξία της υγείας και της ξεκούρασης, και παραδέχτηκε ότι η δουλειά, το στρες και η επιθυμία του να τα κάνει όλα τέλεια τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

