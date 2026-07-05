Ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο ακύρωσης της θεατρικής παράστασης «Βάκχες» σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου που ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί το τριήμερο 20-22 Ιουλίου στην «Πειραιώς 260», και θα συμμετείχε και ο ίδιος.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και μέσα σε όλα, ανέφερε: «Η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρόταση να κάνουμε τις Βάκχες στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Έχασε τη μανούλα της. Αρρώστησε και η ίδια, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου. Τα κακά να φεύγουν, μόνο τα καλά να κρατάμε» είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

Η σχετική ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου ανέφερε: «Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς. Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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