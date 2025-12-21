Ο Λευτέρης Πανταζής βρίσκεται, τις δύο τελευταίες ημέρες, στο νοσοκομείο, ο οποίος εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών του έπαθε υπερκόπωση, με συνέπεια να ζαλιστεί και να λιποθυμήσει.

Ο γνωστός τραγουδιστής θα μείνει στο νοσοκομείο έως την Δευτέρα 22/12, ώστε να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να δουν οι γιατροί ότι όλα είναι καλά με την υγεία του.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε στις νέες δηλώσεις του: «Η κούραση ήταν, έπεσα κάτω. Έπαθα υπερκόπωση. Κάναμε το Open, το γιορταστικό, 16 ώρες όρθιος. Τα έπαιξα εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Την Πέμπτη έπεσα κάτω. Ζαλίστηκα και έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Έκανα εξετάσεις, είμαι καλύτερα. Ύπνο θέλω. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Θα πάρω εξιτήριο την Δευτέρα. Αφού δουλεύω σαν το σκύλο, δεν ξέρεις; Η Άντζελα Δημητρίου με πήρε τηλέφωνο.

Από χθες το βράδυ που ήρθα, σήμερα είμαι ήδη καλύτερα. Αύριο προληπτικά, πρέπει να είμαι κι αύριο μέσα και τη Δευτέρα το μεσημέρι βγαίνω. Την καρδιά κοιτάνε, αλλά είναι καλή η καρδιά. Απλώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ ρε Αρτ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Απ’ την κούραση, απ’ το στρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Το παιδί μου δεν θα ανησυχήσει; Μαζί είμαστε. Είναι δίπλα μου, βράχος. Με προστατεύει. Είναι δίπλα μου».

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 20/12 η Κόνι Μεταξά έκανε παρέα στον πατέρα της, με τους δυο τους να βλέπουν στην τηλεόραση τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

