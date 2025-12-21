Λευτέρης Πανταζής: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται για την περιπέτεια υγείας του

Ο Λευτέρης Πανταζής οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, αφού αισθάνθηκε την Παρασκευή 19/12 μια έντονη αδιαθεσία. Όπως έγινε γνωστό, ο τραγουδιστής παρουσίασε συμπτώματα έντονης υπερκόπωσης, αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά απαιτητικού προγράμματος των τελευταίων ημερών. Ο ίδιος μίλησε στο Weekend Live και περιέγραψε τι προηγήθηκε, αλλά και πώς είναι η κατάσταση της υγείας του τώρα.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες, είχα σχεδόν 15 μέρες να κοιμηθώ, τραγούδαγα σχεδόν κάθε μέρα», ανέφερε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής. Όπως εξήγησε, συμμετείχε στο μεγάλο εορταστικό πρόγραμμα του OPEN, μαζί με την Άντζελα Δημητρίου και ακόμη 11 τραγουδιστές, ένα πρότζεκτ που απαιτούσε πολύωρη παρουσία και ένταση. «Ήμουν 16,5 ώρες όρθιος, κουράστηκα. Έπεσα κάτω ξερός, υπερκόπωση έπαθα».

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι η νοσηλεία του είναι προληπτική. «Είμαι σήμερα και αύριο να ξεκουραστώ και τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι. Την Τετάρτη ξεκινάω κανονικά στο μαγαζί».

Το νυχτερινό κέντρο Αθηναία, όπου εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι οι εμφανίσεις της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα & αύριο εμφανίσεις (19 & 20/12) δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας του Λευτέρη Πανταζή, για την οποία δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Οι εμφανίσεις της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση & σας περιμένουμε να περάσουμε μαζί τις ημέρες των γιορτών!

Με εκτίμηση, το team του

Αθηναία», αναφέρει η ανακοίνωση.

