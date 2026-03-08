Ο καταξιωμένος και αγαπητός Λευτέρης Πανταζής κάνει μια συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του, Κόνι Μεταξά μέσα από το νέο του τραγούδι «Κόρη μου», που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το «Κόρη μου» είναι ένα τρυφερό τραγούδι που αναδεικνύει το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του Λευτέρη Πανταζή και ταυτόχρονα τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση ενός πατέρα με την κόρη του.

Το «Κόρη μου», σε μουσική του Ανδρέα Κομπόση και στίχους του ίδιου του Λευτέρη Πανταζή, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό visualiser, γεμάτο αναμνήσεις και δυνατές εικόνες.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης Πανταζής συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην «Αθηναία».

Βρείτε το «Κόρη μου» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ Kori-Mou

