Ο Λευτέρης Πετρούνιας υποδέχτηκε τα 35 του χρόνια μέσα σε ένα κλίμα χαράς, εκπλήξεων και αγαπημένων προσώπων.

Η έναρξη της γιορτής έγινε το βράδυ του Σαββάτου (29/11), όταν ο Ολυμπιονίκης διασκέδασε στο πρόγραμμα του Χρήστου Μάστορα και του Αντώνη Ρέμου.

Η σχέση του με τον Μάστορα είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς είναι κουμπάρος του και νονός των παιδιών του, κάτι που έκανε τη βραδιά ακόμη πιο ζεστή και φιλική.

Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή και γεμάτη μουσική, με την παρέα να “ζεσταίνει” από νωρίς το κλίμα για τα γενέθλια που πλησίαζαν. Όμως, η μεγαλύτερη έκπληξη βρισκόταν μπροστά του την επόμενη μέρα.

Ανήμερα των γενεθλίων του, η Βασιλική Μιλλούση και στενοί φίλοι του είχαν οργανώσει μια μυστική γιορτή στο σπίτι τους. Ο Πετρούνιας, χωρίς να έχει ιδέα για όσα ετοίμαζαν, μπήκε στον χώρο κρατώντας μια τσιμπίδα για το ψήσιμο, για να βρεθεί ξαφνικά μπροστά σε ένα σκηνικό γεμάτο χαμόγελα, κεράκια και θερμές ευχές.

Με τις κόρες του στο πλευρό του και τη σύζυγό του να απαθανατίζει τη στιγμή, ο Λευτέρης έσβησε τα κεράκια του, ζώντας μια αυθόρμητη και γεμάτη αγάπη οικογενειακή στιγμή.

Έτσι, ο “άρχοντας των κρίκων” μπήκε αισίως στα 35, έχοντας γύρω του τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο—ένα δώρο που φαίνεται πως άξιζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

