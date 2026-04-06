Την Κυριακή 5 Απριλίου, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο, ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή του βάθρου, αφού συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς.

Σε βίντεο που ανάρτησε η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε τη στιγμή που μαζί με τις κόρες της, παρακολουθούσαν από την τηλεόραση την επίδοση του Λευτέρη Πετρούνια. Στο απόσπασμα καταγράφηκε η αγωνία των κοριτσιών όσο και της Βασιλικής Μιλλούση, αλλά και η συγκίνησή τους όταν έγινε γνωστό ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρώτη θέση.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η Βασιλική Μιλλούση, σημείωσε για τη στήριξη της οικογένειάς τους στο πρόσωπό του: «Γιατί πίσω από κάθε πρωταθλητή είναι μία οικογένεια που τον περιμένει με αγάπη».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.600, πήρε 8.766 για την εκτέλεσή του και στο σύνολο 14.366, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού.

