Ο Λευτέρης Σουλτάτος βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24 Μαρτίου και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη, αλλά και για την πρώτη φορά που η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Στην αρχή της σχέσης μας με τη Βάσω, όταν μου έλεγε ότι μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία, την κορόιδευα και της έλεγα “ποια είσαι, η Βουγιουκλάκη;”. Όταν όμως μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ», εξομολογήθηκε ο σεφ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμουν στη Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: “μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό”. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα.

Όταν είδα τη φωτογραφία, δεν ήθελα να βγω από το σπίτι μου για μια εβδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θέλεις στο περίπτερο να δουν τη φάτσα σου και δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει κανέναν».

Ο Λευτέρης μοιράστηκε ακόμη: «Πήρα τον αδελφό μου και του ζήτησα να αγοράσει όλα τα περιοδικά που είχαν εξώφυλλο εμένα με τη Βάσω από το Ηράκλειο».

Govastiletto.gr – Βάσω Λασκαράκη: Τιμήθηκε στην Κύπρο ως η πιο επιδραστική γυναίκα στα social media – Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος