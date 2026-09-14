Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος, ο νικητής του MasterChef 2024 βιώνει μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής του, αφού έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Κατερίνα Αφεντάκη, υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το μαιευτήριο. Ο μικρός τους γιος γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, με τον ευτυχισμένο πατέρα να μη κρύβει τη συγκίνησή του για το νέο κεφάλαιο που μόλις ξεκίνησε στη ζωή τους.

Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος ανακοίνωσε ο ίδιος τα ευχάριστα νέα μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με στιγμιότυπα από τις πρώτες ώρες της οικογένειάς του με το νεογέννητο. Ο νικητής του MasterChef 2024 θέλησε να μοιραστεί με τους followers του τη συγκίνηση της πρώτης αγκαλιάς, αλλά και να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον ίδιο και τη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

«Η ζωή έχει έναν μοναδικό τρόπο να σου θυμίζει τι πραγματικά έχει αξία, 10/09/2026. Όσα χρόνια κι αν αφιερώσεις στη δουλειά σου, όσα ταξίδια κι αν κάνεις, όσες επιτυχίες κι αν ζήσεις, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη στιγμή που κρατάς το παιδί σου για πρώτη φορά στην αγκαλιά σου.

Θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να ευχαριστήσουμε την ομάδα του ΜΗΤΕΡΑ & ΥΓΕΙΑ για την εξαιρετική φροντίδα, τον επαγγελματισμό και κυρίως την ανθρωπιά που μας χάρισαν σε αυτή τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής μας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον γιατρό μας κ. Θεοφάνη Κατερινάκη, για την καθοδήγηση, την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ασφάλειας που μας προσέφερε σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθώς και στη μαία μας κ. Σταυριανή Σοφικίτη, που στάθηκε δίπλα μας με απίστευτη φροντίδα, υπομονή και αγάπη.

Ευχαριστούμε επίσης όλες τις μαίες, τους νοσηλευτές και το προσωπικό που συνέβαλαν ώστε η εμπειρία της γέννησης του γιου μας να μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας με τα πιο όμορφα συναισθήματα. Καλωσόρισες μικρό μας θηρίο ( 4.020 kg ). Η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μας μόλις ξεκίνησε», έγραψε o Λευτέρης Ζαφειρόπουλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lefteris Zafeiropoulos (@left.zafiropoulos)

govastiletto.gr – Παντρεύτηκε ο νικητής του MasterChef 2024, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος