Η Λελέ Γκόφα χαρακτήρισε τον Στέλιο Ρόκκο δύσκολο άνθρωπο, παραδεχόμενη ότι τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους ήταν αρκετά απαιτητικά.

Παρ’ όλα αυτά, η σύζυγος του τραγουδιστή εξομολογήθηκε πως πλέον νιώθει ότι είναι η πιο τυχερή στον κόσμο που τον έχει στη ζωή της.

Στη συνέντευξη που έδωσαν για την εκπομπή «Pet Stories», η Λελέ Γκόφα μίλησε για το πάθος του Στέλιου Ρόκκο σε ό,τι κάνει και την αφοσίωση του, ενώ τόνισε: «Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί τον μάθαινα. Τώρα θεωρώ ότι είμαι η πιο τυχερή στον πλανήτη».

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Ρόκκος εξομολογήθηκε ότι ο χαρακτήρας της συζύγου του του δίνει ασφάλεια και σιγουριά, προσθέτοντας: «Θαυμάζω το ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να στηριχτώ πάνω της».