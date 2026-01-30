Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε η Λένα Δροσάκη το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια ενός βιωματικού δείπνου στο σκοτάδι. Μιλώντας στο “Happy Day”, η ηθοποιός περιέγραψε τη σκληρή δοκιμασία που βίωσε μετά από ένα χειρουργείο, όταν έχασε προσωρινά την κινητικότητα των χεριών της. με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αγκαλιάσει ούτε τον γιο της, Αναστάση.

«Mετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δε μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου. Δε μπορούσα να πάρω αγκαλιά το παιδί μου, τότε ήταν και μικρό ακόμα» εξομολογήθηκε η Λένα Δροσάκη.

Δείτε το βίντεο:

